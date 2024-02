Cocciaretto-Arango oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Cluj-Napoca 2024

Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro Emiliana Arango nel primo turno del WTA 250 di Cluj-Napoca 2024, torneo di scena sui campi in cemento indoor della città rumena. Debutto ampiamente alla portata per la tennista azzurra, sorteggiata contro la qualificata Arango. Quest’ultima ha già sconfitto un’italiana, nell’ultimo turno del tabellone cadetto, ovvero Lucrezia Stefanini. Poco male per Cocciaretto, che partirà ampiamente favorita e che ha anche vinto l’unico precedente, sulla terra battuta di Grado nel 2022.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Cocciaretto e Arango scenderanno in campo oggi (mercoledì 7 febbraio). Le due giocatrici sono pianificate come primo match di giornata sul Center Court con inizio fissato a partire dalle ore 10.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Ci sarà, inoltre, anche un canale dedicato ovvero Sky Sport 254. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il primo turno tra Cocciaretto e Arango, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.