Darderi-Ofner in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Cordoba 2024

Luciano Darderi se la vedrà contro Sebastian Ofner nel secondo turno dell’ATP 250 di Cordoba 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa della città argentina. L’italoargentino per ora ha seguito lo stesso percorso dello scorso anno, quando proprio a Cordoba era riuscito a vincere la sua prima partita in un main draw ATP dopo aver passato le qualificazioni. Quest’anno la stessa cosa, ottenendo il secondo successo sul circuito maggiore, in rimonta, ai danni di Barrios Vera. Ora il livello si alza, contro il veterano austriaco che ha disputato un gran 2023 e ora è una presenza fissa nei primi 50 del ranking mondiale. Ma Darderi è in crescita costante negli ultimi mesi, e vuole avvicinare ancor di più la top-100.

Darderi e Ofner scenderanno in campo mercoledì 7 o giovedì 8 febbraio ad orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Il torneo, inoltre, avrà un canale dedicato ovvero Sky Sport 252. Disponibili anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di secondo turno tra Darderi e Ofner. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.