Errani-McNally oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Cluj-Napoca 2024

Sara Errani se la vedrà contro Caty McNally nel primo turno del WTA 250 di Cluj-Napoca 2024, torneo di scena sui campi in cemento indoor della città rumena. La stagione della tennista azzurra sta andando meglio in doppio (insieme a Paolini è quinta nella Race), ma anche in singolare non mancano le occasioni per fare bene. La scorsa settimana Sarita ha superato le qualificazioni a Linz prima di inchinarsi a Potapova al primo turno del main draw. Stavolta la sua avversaria sarà l’americana McNally, che scenderà in campo con i favori del pronostico nonostante abbia perso entrambi i precedenti.

Errani e McNally scenderanno in campo oggi (mercoledì 7 febbraio). Le due giocatrici sono pianificate come secondo match di giornata sul Center Court con inizio fissato a partire dalle ore 10.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Ci sarà, inoltre, anche un canale dedicato ovvero Sky Sport 254. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il primo turno tra Errani e McNally, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.