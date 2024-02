Cobolli-Tiafoe oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Delray Beach 2024

Flavio Cobolli sfiderà Frances Tiafoe nei quarti di finale dell’ATP 250 di Delray Beach 2024, torneo in programma sul cemento statunitense. Non vuole smettere di stupire il tennista azzurro, ripescato come lucky loser e capace di sconfiggere prima Daniel e poi Svajda. Il suo prossimo avversario sarà il beniamino di casa Tiafoe, seconda forza del seeding ma in un pessimo momento di forma. Basti pensare che non vince due partite consecutive dallo scorso torneo di Vienna ma, se escludiamo i ritiri, addirittura dall’ultimo US Open. Ovviamente l’americano partirà favorito, perché ha più esperienza e per tante altre ragioni, ma Cobolli potrà sicuramente giocarsi le proprie chance.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Cobolli e Tiafoe scenderanno in campo oggi, venerdì 16 febbraio come secondo match sul centrale, non prima delle ore 20.30 (le 14.30 locali). La diretta televisiva del torneo di Delray Beach è affidata a Sky Sport, che seguirà l’evento attraverso i canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Potrete in ogni caso tenere d’occhio sempre Sportface.it che seguirà il torneo americano garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti (con un focus sugli italiani) per tutto l’arco della settimana.