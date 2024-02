Mondiali nuoto Doha 2024 oggi in tv batterie, semifinali e finali venerdì 16 febbraio: canale, orario e diretta streaming

Proseguono le gare del nuoto in corsia ai Mondiali di Doha 2024 con la spedizione italiana che insegue altre medaglie. Torna in vasca Simona Quadarella nella mattinata per le batterie degli 800 stile libero, in cerca di un bis dopo l’oro nei 1500. Per quanto riguarda le finali invece, non ci saranno azzurri presenti nell’individuale, con la staffetta 4×200 stile libero maschile che insegue la finale. L’appuntamento è alle ore 7.30 italiane di venerdì 16 febbraio, mentre le semifinali e le finali prenderanno il via dalle ore 17.00 italiane, sempre all’Aspire Dome di Doha, in Qatar. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta il nuoto in corsia nei Mondiali di Doha 2024.

STREAMING E TV – Le batterie di nuoto dei Mondiali di Doha 2024 saranno visibili in diretta TV in chiaro su Rai Sport (e in streaming su RaiPlay), mentre semifinali e finali saranno in diretta TV in chiaro su Rai 2 (e in streaming su RaiPlay). In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine, tutti i risultati ed il medagliere aggiornati per non perdersi nemmeno un minuto della rassegna iridata.