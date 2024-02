Boxe, Guido Vianello vs Moses Johnson stanotte in tv: programma, orario e streaming

Il peso massimo italiano Guido Vianello torna a combattere. Il romano sfiderà lo statunitense Moses Johnson nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 febbraio nella suggestiva cornice del Madison Square Garden. L’incontro è in programma alle 02:00 e per l’italiano può essere uno snodo cruciale della carriera. Dopo la sconfitta contro Jonathan Rice, Vianello si è rialzato battendo per decisione unanime Curtis Harper. Adesso la sua carriera torna dove tutto era iniziato, nel palazzetto più prestigioso al mondo, il Madison Square Garden. Di fronte c’è Moses Johnson con un record abbastanza simile a quello di Vianello. L’italiano ha 11 vittorie (9 per ko) a fronte di una sconfitta e un pareggio. Undici vittorie, una sconfitta e due pareggi invece per Johnson. La diretta dell’incontro e della riunione targata Top Rank sarà affidata a Mola.tv.