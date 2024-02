Cobolli-Svajda oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Delray Beach 2024

Flavio Cobolli sfiderà Zachary Svajda nel secondo turno dell’ATP 250 di Delray Beach 2024, torneo in programma sul cemento statunitense. Ghiotta chance per il tennista romano, ripescato come lucky loser dopo la sconfitta al turno decisivo delle qualificazioni e determinato ad approdare ai quarti. Dopo aver sconfitto Taro Daniel, trova ora sulla sua strada il beniamino di casa Svajda, passato dalle qualificazioni e capace di superare all’esordio nel main draw l’ottava testa di serie, Max Purcell. Nessun precedente tra i due: Cobolli leggermente favorito secondo i bookmakers.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Cobolli e Svajda scenderanno in campo oggi, giovedì 15 febbraio come terzo match sul centrale, non prima della mezzanotte italiana. La diretta televisiva del torneo di Delray Beach è affidata a Sky Sport, che seguirà l’evento attraverso i canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Potrete in ogni caso tenere d’occhio sempre Sportface.it che seguirà il torneo americano garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti (con un focus sugli italiani) per tutto l’arco della settimana.