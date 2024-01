Cobolli-De Minaur oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Flavio Cobolli se la vedrà contro Alex De Minaur nel terzo turno degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Il tennista romano non vuole smettere di sognare, ma è chiamato ad un’impresa contro il beniamino del pubblico di casa. Dopo aver superato le qualificazioni, Cobolli ha battuto prima Jarry e poi Kotov, raggiungendo per la prima volta in carriera il terzo turno in uno slam e consolidando il proprio piazzamento in top 100. Servirà tuttavia il match perfetto contro De Minaur, reduce da un netto 6-3 6-0 6-3 ad Arnaldi e fresco di ingresso in top 10. Tra i due non ci sono precedenti, ma a scendere in campo con i favori del pronostico sarà l’australiano.

Cobolli e De Minaur scenderanno in campo oggi, venerdì 19 gennaio. I due giocatori sono pianificati come terzo incontro sulla John Cain Arena, con inizio fissato non prima delle ore 09.00 italiane. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso i canali di riferimento Eurosport 1 e Eurosport 2 (210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming tramite le piattaforme Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il terzo impegno di Flavio Cobolli sul veloce di Melbourne con una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, accompagnerà i propri lettori con news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.