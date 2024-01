Ciclismo, via libera antitrust: Red Bull pronta ad acquisire il 51% nella Bora-Hansgrohe

La Red Bull, marchio di bevande analcoliche austriaco, ha ricevuto il via libera dell’antitrust per acquisire una partecipazione del 51% nella squadra ciclistica Bora-hansgrohe. L’opposizione si poteva sollevare fino al 26 gennaio e ciò non avvenuto. Il team manager Ralph Denk dichiara: “Con la decisione di oggi abbiamo superato un ostacolo importante. Le basi della nostra partnership con Red Bull sono ora ufficialmente poste. Questo è il via libera che stavamo aspettando per portare avanti le formalità e molte parti specifiche della collaborazione. Tutti nel ciclismo sanno quanto siano importanti le basi e la preparazione per il successo. Quindi ora stiamo facendo questo passo con la necessaria considerazione e determinazione. Presenteremo gli ulteriori dettagli della nostra partnership nel corso della stagione“.