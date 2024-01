Volley femminile: finale Coppa Italia vicino al sold out, già venduti 7.800 biglietti

Il Palatrieste è pronto al sold out, in occasione della finale di Coppa Italia di volley femminile, in programma tra il 17 e il 18 febbraio. Per il sabato sono stati venduti 3.800 biglietti, mentre per domenica sono già stati occupati 4.000 seggiolini. Il vicegovernatore con delega alla Cultura e Sport del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, spiega che alla due giorni “partecipano formazioni in cui militano le migliori atlete al mondo, e permettono di valorizzare il nostro territorio. Questa operazione è stata facilitata da un ‘gioco di squadra’ molto efficace che vede protagoniste le istituzioni del Friuli Venezia Giulia. Nel tempo sono sempre di più le manifestazioni di carattere nazionale e internazionale che trovano casa qui da noi, cosa possibile non solo per la presenza di strutture sportive di prim’ordine grazie agli investimenti che la Regione compie nei vari impianti, ma anche per la presenza di società e federazioni sportive che possono garantire serietà e competenza nell’allestimento di eventi“, conclude.