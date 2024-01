Lazio, Lotito: “Nostra media di 45.000 spettatori, bisogna ragionare su capienza Flaminio”

“Stiamo lavorando per la costruzione dello stadio. Il Flaminio? Ci sono considerazioni oggettive che non dipendono da me. Si tratta di capire la compatibilità dell’operazione per portarlo a 50mila spettatori. Noi abbiamo una media di 45mila persone, di questo va dato merito ai nostri tifosi, che sono la forza di una società”. Lo ha detto il presidente della Lazio, Claudio Lotito, come riporta l’Ansa nel corso di un’intervista alla presentazione a Montecitorio di ‘Meravigliosa – La Lazio più bella di sempre’, una mostra fotografica dedicata al cinquantesimo anniversario dallo scudetto del 1974: “Da ragazzo avevo sempre timore su che fine facesse la Lazio, adesso invece il club è solido. Cerchiamo di collegare i risultati sportivi con quelli economico-finanziari. La grande soddisfazione è che la Lazio viene annoverata come una società forte, credibile, di riferimento. Un tempo era un punto di partenza, ora è un punto di arrivo e all’estero hanno grande considerazione della nostra società”.

E ancora: “Fino a qualche tempo fa, la Lazio era una reietta, da quando sono presidente io il club invece ha un ruolo apicale, dice la sua, e addirittura decide. Un tempo eravamo il serbatoio di club come la Juventus, che venivano e si prendevano giocatori da noi. Quest’estate invece abbiamo preso due giocatori da loro, non era mai successo. Speriamo di riuscire a mantenere un posto in Champions, tutto passa dalla presenza delle istituzioni, che sono fondamentali per evitare le soperchierie che in passato ci sono state”.