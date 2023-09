Pagelle Pisa-Cosenza 1-2: voti e tabellino Serie B 2023/24

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Pisa-Cosenza, match valevole per la settima giornata della Serie B 2023/2024. Finisce 1-2 allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani una gara piena di emozioni. A passare subito in vantaggio al 6′ è il Cosenza grazie al gol di Voca. Il Pisa rimane anche in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Barbieri, ma riesce a reagire soprattutto nella ripresa. Nel finale arriva il meritato pareggio con Masucci al 94′, ma poco dopo, al 98′, arriva il gol vittoria degli ospiti grazie al colpo di testa di Mazzocchi.

LE PAGELLE E IL TABELLINO DI PISA-COSENZA

PISA (4-4-2): Nicolas 6; Barbieri 4, Caracciolo 6, Canestrelli 6,5, Beruatto 6,5; Mlakar 6,5 (33′ st Masucci 7), Marin 6, Veloso 5 (1′ st Piccinini 6), Vignato 5 (13′ st Torregrossa 6,5); Moreo 5 (1′ st Esteves 6), Valoti 5 (21′ st Barberis 6). Allenatore: Aquilani 6

COSENZA (4-2-3-1): Micai 7; Rispoli 7, Meroni 6, Venturi 5,5, D’Orazio 5,5 (13′ st Fontanarosa 6); Praszelik 6 (33′ st Viviani 6), Calò 6,5; Marras 6,5 (18′ st Florenzi 6), Voca 6,5 (13′ st Canotto 6,5), Mazzocchi 7; Tutino 6,5 (18′ st Forte 5,5). Allenatore: Caserta 6,5

ARBITRO: Daniele Rutella di Enna 6

RETI: 6′ Voca, 90+4′ Masucci, 90+8′ Mazzocchi

NOTE: 7.099 spettatori.

Ammoniti: Voca, D’Orazio, Venturi, Forte, Esteves, Canotto, Viviani.

Espulsi: Barbieri

Angoli: 3-2 Cosenza

Recupero: 3′ e 5′