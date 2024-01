Australian Open 2024, Zeppieri al secondo turno: “Ottima vittoria, contro Norrie farò il mio match”

“Ci portiamo a casa un’ottima vittoria e ottimi momenti di tennis. La stagione è iniziata molto molto bene e ne sono felice, mi auguro possa aiutarmi anche per tutto il resto dell’anno“. Queste le parole di Giulio Zeppieri, intervenuto in conferenza stampa dopo aver raggiunto il secondo turno degli Australian Open 2024. L’azzurro ha poi commentato il successo ai danni di Dusan Lajovic: “Credo che giocare su un campo piccolo mi abbia aiutato, sia nel servizio che nella risposta, dato che lui ama stare dietro. Sapevamo cosa aspettarci, perciò avevamo preparato bene la partita; inoltre sono entrato in campo nel migliore dei modi. Sono felice per il modo in cui ho gestito terzo e quarto set, ma soprattutto di come ho affrontato il tie-break“.

“Rispetto alla vittoria di Parigi (al primo turno contro Bublik, ndr) è un’emozione diversa. Ad oggi sono più consapevole delle mie qualità. Obiettivi? Innanzitutto entrare nei top 100 e chiuderci l’anno, poi si vedrà – ha proseguito il talento di Latina, che al prossimo turno sfiderà Cameron Norrie – Scenderò in campo da sfavorito, tuttavia sono convinto di poter fare un’ottima partita. Lui è mancino come me e serve bene, inoltre ha un ottimo rovescio e fisicamente è preparato, ma io farò il mio match. Ci siamo affrontati qualche anno fa a Roma nelle qualificazioni, anche se le condizioni erano diverse, a partire dal suo ranking“. A riportare le parole è SuperTennis.