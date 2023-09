Ciclismo, Giro di Croazia: Elia Vivani trionfa in volata nella prima tappa

Elia Viviani vince, in volata, la prima tappa del Giro di Croazia, Cro Race 2023, quella da Primosten a Sinj per 181km. Il ciclista della Ineos Grenadiers ha saputo resistere ai ritorni di Tobias Lund Andresen (Team DSM-Firmenich) che ha chiuso secondo, e Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling Team) terzo al traguardo. Caduta infine per il vincitore della scorsa edizione, nonchè favorito della vigilia, Matej Mohoric (Bahrain Victorious). Altri tre italiani hanno chiusi in top 10: Giovanni Lonardi quinto, Nicolò Buratti sesto e Nicolò Parisini settimo.