Tiro a volo, Europei Osijek 2023: due bronzi a squadre per l’Italia del trap, primo posto nel medagliere

Due medaglie di bronzo per l’Italia nell’ultima giornata degli Europei di trap 2023 a Osijek, in Croazia. Terzo gradino del podio in entrambe le gare a squadre per gli azzurri, la prima medaglia arriva al femminile grazie a Jessica Rossi, Maria Lucia Palmitessa e Silvana Maria Stanco, che hanno battuto la Turchia in finale terzo posto per 7-3. La seconda medaglia è conquistata da Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi e Giovanni Pellielo, grazie al 6-4 in cinque set sulla Finlandia. L’Italia chiude al primo posto del medagliere generale con nove medaglie d’oro, tre medaglie d’argento e sette medaglie di bronzo, per un totale di diciannove medaglie.

“Torniamo in Italia con un oro, due argenti e due bronzi. Un bottino importante, ma che non rende merito al valore delle mie ragazze e dei miei ragazzi – ha commentato il Direttore Tecnico Marco Conti – La stagione volge al termine ed il bilancio è già più che positivo, sia per i risultati ottenuti sia per l’aver chiuso la qualificazione per Parigi 2024. Ora ci concederemo solo pochi giorni di riposo e poi riprenderemo a lavorare in vista della prossima stagione. Come sempre, con dedizione, impegno e grande determinazione”.