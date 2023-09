PSG-Marsiglia, il ministro allo Sport: “Cori omofobi inaccettabili, bisognerà affrontare il problema”

Il ministro dello Sport francese, Amelie Oudea-Castera, a margine di un evento sulle prossime Olimpiadi di Parigi, è tornata a parlare dei cori discriminatori uditi al Parco dei Principi, durante la sfida tra PSG e Marsiglia: “È un tema che deve essere affrontato di petto da tutto il calcio francese. Abbiamo già sentito questi cori in altri stadi con altre squadre. Passione per il calcio sì, ma non discriminazione. Non possiamo abituarci a questi canti omofobi ma dobbiamo lottare e dire che queste parole che sentiamo nei nostri stadi sono inaccettabili”.