Ciclismo, è morto Cainero: inventore del “Kaiser” Zoncolan

Lutto nel mondo del ciclismo. E’ morto all’età di 78 anni Enzo Cainero, l’inventore del “Kaiser” Zoncolan e patron delle tappe friulane del Giro d’Italia. Dallo scorso ottobre era ricoverato all’ospedale di Udine a causa di un malore. In carriera, oltre che manager sportivo, è stato commercialista e anche esponente politico. L’ultima sua “creatura” in tema di montagne da scalare era l’ascesa sul monte Lussari, che sarà affrontata per la prima volta dalla “Corsa rosa” nella prossima edizione a maggio. Nel calcio viene anche ricordato come team manager nella stagione più importante della storia dell’Udinese, quella in cui militò Zico.