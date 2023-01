Formazioni ufficiali Genoa-Pisa, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Genoa e Pisa, sfida valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. I rossoblù da quando Gilardino siede in panchina sono tutta un’altra squadra: quattro vittorie consecutive e cinque nelle ultime sei. Ora l’obiettivo promozione diretta in Serie A non è più così distante. Il Pisa, che due settimane fa ha visto interrompersi la sua lunghissima striscia di risultati utili, è tornata a fare punti contro il Como. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:15 di sabato 28 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI GENOA-PISA

GENOA: Martinez; Vogliacco, Bani, Dragusin, Hefti; Frendrup, Strootman, Badelj, Criscito; Puscas, Coda.

PISA: Nicolas; Hermansson, Marin, Touré, Nagy, Beruatto, Tramoni, Moreo, Rus, Morutan, Barba.