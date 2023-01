Formula E, E-Prix Diriyah 2023. Risultati qualifiche e griglia partenza gara-2: Hughes in pole position

I risultati delle qualifiche e la griglia di partenza di gara-2 dell’E-Prix di Diriyah 2023, secondo appuntamento stagionale con il Mondiale di Formula E. La pole position è andata a Jake Hughes, che nella finale ha avuto la meglio su Evans che scatterà al suo fianco. Per Hughes si tratta della prima pole in carriera in Formula E, dopo il terzo posto in Messico e il secondo posto di ieri.

La griglia di partenza