Real, futuro Modric: proposte da Arabia Saudita e USA. Lui attente i blancos

Luka Modric e il futuro, secondo la stampa spagnola il centrocampista croato avrebbe dichiarato di “volerne parlare a fine stagione”, della possibilità di finire la carriera in Arabia Saudita. In testa a tutti ci sarebbe l’Al Nassr, club in cui Ronaldo è appena arrivato e che punta altre stelle del calcio mondiale come, Sergio Ramos. Modric è in scadenza di contratto, e secondo Marca intende proseguire la sua avventura al Real e anche se l’offerta per il rinnovo non è ancora arrivata, su di lui anche diversi club della Major League Soccer, Inter Miami su tutti.