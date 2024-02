Chelsea: la moglie di Thiago Silva si scusa dopo il tweet contro Pochettino

La moglie di Thiago Silva, Belle Silva, si è scusata dopo aver criticato l’allenatore del Chelsea Mauricio Pochettino e aver chiesto cambiamenti nel club dopo la sconfitta 4-2 in casa contro il Wolverhampton. “È ora di cambiare. Se si aspetta ancora sarà troppo tardi“, aveva scritto su Twitter la moglie del brasiliano. “Mi dispiace che il mio sfogo personale come tifosa del Chelsea abbia causato un tale impatto – ha scritto Belle in un nuovo post su X mercoledì, scusandosi -. Ho passione per la squadra, mi sento felice per le vittorie e mi rattristo per le sconfitte. Vogliamo tutti la stessa cosa, una squadra vincente, forza Chelsea“.