Youth League 2023/2024, Inter fuori agli spareggi: contro l’Olympiacos fatali i calci di rigore

L’Inter di Cristian Chivu esce di scena agli spareggi di Youth League dopo essersi arresa ai rigori contro l’Olympiacos. Avendo chiuso il proprio girone alle spalle del Salisburgo, la formazione italiana era chiamata a un match da dentro o fuori per accedere agli ottavi, ma dopo lo 0-0 i tiri dagli undici metri sono fatali. I nerazzurri partono bene e nel primo tempo si rendono più volte pericolosi, prima con un cross di Cocchi che diventa un tiro che impensierisce l’estremo difensore avversario, poi con Stabile che però non riesce a trovare il gol da pochi metri. Nei minuti finali della prima frazione altra chance, questa volta con Kamate, ma il risultato non si sblocca. Dopo l’intervallo l’Olympiacos torna in campo con un altro piglio e in un paio di situazioni sfiora il gol del vantaggio. Al 72°, però, la formazione ellenica resta in dieci a causa di un doppio giallo commissionato a Papakanellos. Nonostante ancora un paio di chances da ambo i lati, il match finisce ai rigori. Mouzakitis, Bakoulas, Kostoulas, Liatsikouras e Tanoulis segnano i primi tiri dal dischetto per i greci; Stankovic, Di Maggio, Owusu, Stante e Sarr fanno lo stesso per la squadra di Chivu. Si va a oltranza, l’altro Kostoulas segna, Cocchi invece tira alto. L’Olympiacos va agli ottavi.