Wta Cluj-Napoca 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 8 febbraio con Errani e Cocciaretto

Il programma di giovedì 8 febbraio con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta di Cluj-Napoca 2024. Dopo le due vittorie nette e convincenti arrivate all’esordio, Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani tornano in campo per la rispettive sfide di ottavi di finale: la marchigiana apre il programma sul Center Court contro la britannica Dart, mentre Sara dovrà vedersela contro la n°2 Tatjana Maria.

CENTER COURT

Ore 10:00 – (5) Cocciaretto vs Dart

a seguire – Sevastova vs (6) Avanesyan

a seguire – Errani vs (2) Maria

a seguire – Tauson vs Cristian

a seguire – Osorio vs Pliskova