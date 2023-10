Champions League, Provedel: “Nessun campanello d’allarme”

“Non deve suonare nessun campanello d’allarme, è normale per tutti avere difficoltà in Champions. Siamo arrivati con un atteggiamento sbagliato e non con lo spirito giusto”. Lo ha detto il portiere della Lazio Ivan Provedel dopo la sconfitta contro il Feyenoord in Champions League. “Non siamo stati impeccabili, gli abbiamo concesso troppo. Però con 4 punti in 3 partite non dobbiamo fare allarmismi – avverte il portiere ai microfoni di Sky Sport – faremo vedere di che pasta siamo fatti quando li affronteremo in casa. Fase difensiva? Avessi le soluzioni a tutto sarebbe facile. Dobbiamo lavorare, siamo in una fase di crescita: oggi non è stata una grande prestazione, ripartiamo da qui per migliorare”, ha concluso Provedel.