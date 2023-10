Psg-Milan, Parigi blindata ma c’è l’invasione di campo: tifoso inseguito dagli steward

Parigi blindata per la paura di attentati e Psg-Milan sembra vivere in una bolla. Prima la coreografia, bellissima ma forse non troppo azzeccata dal punto di vista del tempismo, con Jean-Paul Belmondo, leggendario attore e tifoso dei parigini, che tiene in mano una pistola, poi l’invasione di campo al minuto 22. L’invasore è stato inseguito da cinque steward per tutto il campo ed è riuscito anche ad abbracciare Mbappé.