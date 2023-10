Psg-Milan, programma e telecronisti Amazon Prime Video Champions League 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Amazon Prime Video di Psg-Milan, match valido per la terza giornata dei gironi di Champions League 2023/2024. I rossoneri vogliono rialzare la testa dopo il ko in campionato e sono attesi da una partita complicatissima in casa dei parigini. Al Parco dei Principi un risultato positivo può far svoltare il cammino nel gruppo, si parte alle ore 21 di mercoledì 25 ottobre.

Psg-Milan sarà visibile su Amazon Prime Video con la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.