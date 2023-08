Champions League 2023/2024: vincono Panathinaikos, Maccabi Haifa e Rangers

Si è chiusa la serata del terzo turno di qualificazione d’andata per la Champions League 2023/2024. 3 le gare disputate. Alle 20, il Panathinaikos ha vinto in casa, per 1-0, contro il Marsiglia. Decisivo il gol nel finale dell’ex Shakhtar Donetsk ed Everton Bernard. In serata, gli israeliani del Maccabi Haifa battono a domicilio gli slovacchi dello Slovan Bratislava. Pierrot apre le marcature al 5′, ma poco dopo arriva il pareggio dell’ex Genoa Juraj Kucka. Nemmeno il tempo di rimettere il pallone a centrocampo, che arriva il nuovo, e definitivo, vantaggio del Maccabi. A segno al quarto d’ora è Saba, per l’1-2 finale. Nell’ultimo match di serata, i Rangers Glasgow si impongono per 2-1 sugli elvetici del Servette. Subito gol di Tavernier su rigore al 6′, e raddoppio al quarto d’ora dell’ex Cremonese Cyriel Dessers, appena approdato in Scozia. A fine primo tempo, mette dentro, nuovamente su calcio di rigore, il gol che tiene vive le speranze svizzere Chris Bedia. Da segnalare però che proprio il Servette è rimasto in 10 all’ora di gioco, col doppio giallo e relativa espulsione per Douline.