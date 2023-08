Reggina, Pippo Inzaghi: “Tornerò qui, non lascio le cose a metà”

Pippo Inzaghi ha parlato nel giorno del suo 50° compleanno alla manifestazione promossa dai tifosi della Reggina allo Stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria. Ecco le sue parole: “Anche stasera siete in tanti. Sono qui nel giorno del mio compleanno perché volevo ringraziarvi. È stata una stagione bellissima, abbiamo raggiunto un traguardo importante. Avrei voluto festeggiare un altro compleanno, perché dentro di me c’è tanta tristezza. Avevo sposato questo progetto con tanta gente che mi diceva che forse sbagliavo, invece oggi sono ancora più contento di quello che ho fatto, perché ho avuto modo di conoscere un territorio e gente straordinaria. Quello che posso dirvi è che ho aspettato il più possibile, ho visto andare via persone importanti per questa società. Sono sicuro che la Reggina tornerà a splendere. Prometto che un giorno tornerò perché non lascio le cose a metà”.