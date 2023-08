Juventus, Bonucci su Instagram: “Amore e affetto possono arrivare oltre a situazioni imposte”

Leonardo Bonucci lancia un altro messaggio d’amore alla tifoseria della Juventus. Il difensore bianconero, fuori rosa e dal progetto tecnico, era presente all’amichevole in famiglia pur senza prenderne parte. Su Instagram, Bonucci ha pubblicato una foto in cui firma autografi a tifosi e in cui ha ribadito, tra le righe, il suo attaccamento a questo ambiente. “Qui ho imparato, combattuto e sognato, tanto. Più di quanto pensavo fosse possibile – scrive – La realtà di oggi, in un luogo che al di là di tutto continuo a percepire come casa, continua ad insegnarmi quanto l’amore e l’affetto possano arrivare oltre a situazioni imposte. Grazie a voi tutti juventini, dal primo giorno, fino ancora ad oggi”.

