Challenger Porto 2023, Nardi non si ferma: batte Escoffier e vola in finale

Prosegue la settimana da sogno di Luca Nardi, che batte anche il francese Escoffier e raggiunge la finale del Challenger di Porto 2023. Successo per nulla scontato da parte dell’azzurro, che affrontava un avversario reduce dalla finale (persa) a Segovia e in grado di approdare al penultimo atto del torneo senza perdere set. Ad avere la meglio è stato però Nardi, capace di prevalere per 7-6 6-4 in 1h41′ e bravo a superare l’unico momento di difficoltà (sotto 3-5 nel primo set). Seconda finale stagionale per Luca – dopo quella persa a Pune – che ora attende il vincente del match Marie-Sousa. Intanto, grazie a questo risultato Nardi si è garantito un balzo in avanti di 20 posizioni, al numero 133. E in caso di vittoria potrà eguagliare il suo best ranking di numero 126.