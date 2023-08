MotoGp Gp Silverstone 2023, Marini: “Peccato per la caduta. condizioni erano al limite”

Luca Marini ha espresso tutta la sua infelicità per le Qualifiche del Gran Premio di Silverstone. Il pilota italiano si è piazzato al sesto posto, ma la posizione non lo soddisfa a pieno. Decisiva per la prestazione di Marini è stata una caduta che ha inciso su tutto il proseguo, arrivata per le condizioni di pista al limite vista la pioggia abbattutasi su Silverstone.

Le parole di Marini: “Una sessione davvero difficilissima oggi e in condizioni al limite. C’era poco grip al posteriore e la gomma non lavorava nel modo migliore. Peccato la caduta, la prima fila era alla portata. Considerato tutto, non è male la P6. Torniamo sui dati per la Sprint di oggi pomeriggio e poi per la gara di domani che speriamo sia sull’asciutto”