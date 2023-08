Niente amichevole con il Cadice per Hjulmand: il Lecce comunica l’accordo con lo Sporting Lisbona

Morteen Hjulmand andrà via dalla Serie A e dal Lecce. Il centrocampista che era finito anche nei radar di Milan e di Roma, alla fine sbarcherà in Portogallo allo Sporting Lisbona. Le trattative andavano avanti da settimane e forse nelle ultime ore si è arrivati alla forte accelerata che ha fatto decollare l’affare. Il club salentino con un comunicato ha chiarito lo stato delle trattative.

Il comunicato del Lecce: “L’U.S. Lecce comunica che dell’elenco dei convocati per la trasferta di Cadice, che verrà comunicato successivamente, non farà parte il calciatore Morten Hjulmand, il quale ha chiesto ed ottenuto un permesso per incontrarsi con i dirigenti dello Sporting Lisbona per valutare la proposta contrattuale del club portoghese“. Decisivo sarebbe stato l’arrivo in Italia del direttore sportivo dello Sporting, Hugo Viana per definire l’operazione che dovrebbe chiudersi positivamente per oltre 20 milioni di euro.