Challenger Phoenix 2023: Berrettini sconfitto ai quarti di finale dal russo Shevchenko

Si è fermata ai quarti di finale la corsa di Matteo Berrettini nel Challenger di Phoenix 2023, torneo che l’azzurro aveva già vinto nel 2019 e che è tornato a giocare accettando una wild card. Il tennista romano è stato sconfitto dal russo Alexander Shevchenko, vittorioso con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 dopo due ore di gioco. Ko piuttosto amaro per Berrettini, che si arrende al numero 132 del mondo e conferma il difficile periodo che sta vivendo. Dopo la prematura eliminazione a Indian Wells arriva un’altra delusione per Matteo, volato in Arizona per giocare partite (e magari anche vincerle) e invece costretto a uscire di scena già ai quarti.

Bene con la prima di servizio (oltre l’80% di punti vinti), l’azzurro ha faticato davvero troppo con la seconda palla, venendo spesso aggredito dall’avversario e portando a casa meno del 40% dei punti. Purtroppo Matteo non è riuscito a far male neppure con il dritto, colpo che fino a poco tempo fa rappresentava un incubo per gran parte dei suoi avversari, confermando le sensazioni dei match precedenti (nonostante le vittorie). La verità è che a prescindere dal risultato, il finalista di Wimbledon 2021 è lontano dalla sua miglior versione e sembra avere ancora bisogno di tempo per ritrovarla. Testa ora a Miami, dove tenterà di sfruttare il suo status di testa di serie per fare più strada possibile.