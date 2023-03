Sinner-Alcaraz in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Carlos Alcaraz nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della località americana. Due dei giovani più forti di tutto il panorama tennistico si ritrovano di fronte, pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro rivalità. Nel deserto californiano sarà Sinner-Alcaraz parte 5. I precedenti sono in parità (2-2), ma a scendere in campo con i favori del pronostico sarà lo spagnolo. Alcaraz si è infatti messo alle spalle i problemi fisici che l’avevano costretto a saltare Acapulco ed ha raggiunto la semifinale a Indian Wells in scioltezza. Neppure un set lasciato per strada e una superiorità netta contro tutti gli avversari affrontati. Inoltre, in caso di titolo ritornerebbe al numero uno del mondo, perciò anche le motivazioni sono più forti che mai.

Questo vuol dire che Sinner parte già battuto? Neanche per sogno. L’azzurro si sta esprimendo ad altissimi livelli, non solo in questo torneo ma proprio nel 2023, e lo ha dimostrato ai quarti di finale, vincendo un gran match in tre set contro Taylor Fritz, campione in carica. Jannik ha quindi dato seguito alle vittorie precedenti contro Wawrinka, Mannarino e Gasquet ed è diventato il primo tennista italiano a raggiungere la semifinale a Indian Wells. Pur essendo sfavorito, probabilmente perché Alcaraz al momento sembra avere qualcosa in più, potrà assolutamente giocarsi le sue carte e dare del filo da torcere allo spagnolo. E soprattutto sa come si batte, avendolo già fatto in passato seppure su altre superfici.

Sinner e Alcaraz scenderanno in campo nella serata di sabato 18 marzo, con orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW.