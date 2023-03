Masters 1000 Indian Wells 2023, 19esimo successo di fila per Medvedev: è il primo finalista

È stratosferico Daniil Medvedev, che sembra davvero aver dimenticato come si possa perdere anche una sola partita e raggiunge la finale nel Masters 1000 di Indian Wells. Il russo elimina anche Frances Tiafoe con lo score di 7-5 7-6 e conquista il suo 19esimo successo consecutivo, il 24esimo in stagione su 26 match disputati nel 2023. Il numero 6 del mondo, che tornerà nella Top 5 a partire dal prossimo lunedì, è sempre più saldamente secondo nella Race to Turin (dietro solo all’alieno Djokovic) e disputerà una finale Masters 1000 per la settima volta in carriera, con un record di 4-2 nelle precedenti 6. Il suo avversario sarà uno tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, giocatori contro cui non ha mai perso in carriera nei 6 scontri diretti totali. Dopo un primo set e mezzo fantastici, con un punteggio che recitava 7-5 5-3, Medvedev ha avuto qualche problema a chiudere il match e, fattosi annullare sette match point, è stato trascinato al tiebreak da un Tiafoe rinvigorito. Al tiebreak, tuttavia, la qualità del campione 2021 degli US Open è venuta di nuovo prepotentemente fuori ed ecco che Medvedev è tornato a fare la voce grossa, chiudendo il match grazie ad un parziale di 7 punti a 4: 7-5 7-6, Daniil Medvedev è in finale ad Indian Wells.