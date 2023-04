Challenger Madrid 2023: Passaro eliminato in semifinale, avanza Shevchenko in rimonta

Si è fermata in semifinale la corsa di Francesco Passaro nel Challenger di Madrid 2023. Il tennista azzurro ha vanificato un’ottima partenza, arrendendosi al russo Shevchenko con il punteggio di 0-6 6-2 6-3 dopo 1h46′ di gioco. La settimana resta comunque positiva per il classe 2001, che la settimana prossima si sposterà nella vicina Barcellona per disputare l’Atp 500. Al primo turno sfiderà il beniamino di casa Verdasco. Shevchenko disputerà invece la finale del Challenger di Madrid contro l’argentino Cachin, testa di serie numero uno che in semifinale ha sconfitto il connazionale Collarini.