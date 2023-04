Premier League 2022/2023, il Brighton stende il Chelsea: 2-1. De Zerbi vede l’Europa

La cura Lampard non funziona in casa Chelsea. Il Brighton batte i Blues 2-1 e si porta (con 2 partite in meno) a -1 dall’Aston Villa sesto in classifica. La squadra di De Zerbi passa in svantaggio al 14′, quando Gallagher su intuizione di Mudryk firma l’1-0. Ma Welbeck (42′) ed Enciso (70′) ribaltano il risultato e condannano il Chelsea ad una situazione di classifica ormai proibitiva per quel che riguarda la lotta europea. Cinque partite consecutive senza vincere e 39 punti, a -14 dal Tottenham quinto. Crisi anche per il Brentford che inizia a scivolare in classifica. Il Wolves vince 2-0 grazie ai gol di Costa (27′) e Hwang Hee Chan (69′). Il Fulham batte l’Everton 3-1: decisive le reti di Reed, Wilson e James, che rendono inutile il gol del momentaneo pareggio di McNeil. Colpo esterno del Crystal Palace che supera 2-0 il Southampton con la doppietta di Eze.