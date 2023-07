Cesena-Virtus Entella in tv: orario e streaming turno preliminare Coppa Italia 2023/2024

Domenica 6 agosto alle 20:30 il Cesena sfiderà la Virtus Entella in occasione del turno preliminare di Coppa Italia 2023/2024. Definito il tabellone, parte con un confronto tra due realtà del calcio del nord la nuova edizione del trofeo nazionale. Si gioca allo stadio Dino Manuzzi, che ospiterà questa sfida da non perdere. Il Cesena, dopo il secondo posto in Serie C nella scorsa stagione, vuole iniziare bene una annata che li vedrà nuovamente impegnati alla ricerca della Serie B. Stessa storia per i liguri, che nel 2022/2023 hanno chiuso con lo stesso numero di punti degli avversari di questo turno. Non è prevista la copertura tv e streaming a livello nazionale della partita, ma su Sportface.it ci saranno aggiornamenti in tempo reale.