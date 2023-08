Inter, sirene arabe per Correa: i tifosi dell’Al-Taawoun sognano il suo arrivo

‘Prendiamo Correa dall’Inter’. Questo l’hashtag mandato in tendenza su Twitter dai tifosi dell’Al-Taawoun, che sognano l’acquisto di Joaquin Correa. L’attaccante argentino non è riuscito a lasciare il segno in nerazzurro e non si può dire che sia particolarmente amato dai tifosi dell’Inter. Al contrario, i sostenitori del club arabo sarebbero entusiasti di accoglierlo nel proprio team e lo ribadiscono a gran voce sui social. “E’ un giocatore di classe mondiale, a meno di 20 milioni è un affare. E’ un mini Batistuta” si legge nei commenti, alimentati anche da quei tifosi nerazzurri che gradirebbero una sua cessione. Ovviamente si tratta pur sempre di opinioni social e non del calciomercato, ma chissà che – spinto da quest’entusiasmo generale – il club saudita non decida di fare un regalo ai propri tifosi.