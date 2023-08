Barcellona, Xavi amareggiato: “Dembelé vuole andarsene, offerta del Psg fuori questione per noi”

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Barcellona-Milan, Xavi ha parlato del futuro di Ousmane Dembelé, a un passo dal Psg: “Ho provato a convincerlo, ma lui era convinto di voler andar via. Ha detto di aver già parlato con Al-Khelaifi e Luis Enrique e di aver fatto la sua scelta. Gli ho chiesto spiegazioni ma lui non ha saputo rispondere, penso si tratti di qualcosa di personale“. Il tecnico del Barcellona ha poi rinnovato la sua amarezza: “E’ un peccato, ma purtroppo non possiamo competere con la proposta del Psg: è la legge del mercato. La loro offerta è del tutto fuori questione per noi“.