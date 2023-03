Sport in tv oggi, giovedì 30 marzo: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma completo dello sport in tv per la giornata di oggi, giovedì 30 marzo. Sport protagonista ancora una volta nel palinsesto televisivo. Occhi puntati sul grande basket, con l’NBA nella notte italiana, e l’Eurolega nella tarda serata, con Bologna e Milano impegnate. Continua anche il tennis, con gli Atp e i Wta di Miami. Inizia anche il weekend dei motori, con le prove libere della F3 che prendono il via in Australia, a precedere le stesse di F2 ed F1.