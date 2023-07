Cecchinato-Sonego oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Umago 2023

Marco Cecchinato sfiderà Lorenzo Sonego nel secondo turno dell’ATP 250 di Umago 2023, torneo in programma dal 24 al 30 luglio. Tornato al successo grazie alla rimonta ai danni di Shevchenko al primo turno, il tennista palermitano proverà a ripetersi e farsi strada in un torneo che nel 2018 riuscì addirittura a vincere. Non sarà però facile contro il connazionale Sonego, seconda forza del seeding e già al secondo turno in virtù di un bye. Cecchinato ha vinto l’unico precedente, ma nel lontano 2016 nel Challenger di Perugia. Secondo i bookmakers sarà Sonego a partire ampiamente favorito, anche se le ultime quattro sconfitte di fila non lasciano ben sperare.

Cecchinato e Sonego scenderanno in campo oggi, giovedì 27 luglio come terzo match sul Centrale con inizio fissato non prima delle ore 21.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo croato attraverso i canali di riferimento Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (203). I telespettatori potranno seguire l’evento anche su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà disponibile pure una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky), SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e NOW. Anche Sportface.it seguirà l’ATP 250 di Umago 2023 garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.