LIVE – Cecchinato-Sonego, secondo turno Atp Umago 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Cecchinato-Sonego, incontro valevole per il secondo turno del torneo ATP 250 di Umago 2023 (terra battuta). Sarà derby azzurro in terra croata, dove Marco e Lorenzo si contenderanno l’accesso ai quarti. Sonego partirà nettamente favorito secondo i bookmakers ma, pur essendo la seconda testa di serie del torneo e dunque già al secondo turno in virtù di un bye, è reduce da quattro sconfitte consecutive. Cecchinato ha invece interrotto una striscia di sette ko di fila grazie al successo in rimonta al debutto contro il russo Shevchenko, che ha dilapidato set e break di vantaggio. L’unico precedente risale al Challenger di Perugia del 2016 e fu vinto da Cecchinato. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Cecchinato e Sonego pianificati come terzo incontro della giornata sul Goran Ivanisevic Stadion con inizio fissato non prima delle ore 21.00.

