Cecchinato-Basilashvili oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Pune 2023

Marco Cecchinato se la vedrà contro Nikoloz Basilashvili nel primo turno del torneo ATP 250 di Pune 2023. Comincerà in India la stagione del tennista palermitano, a caccia di punti per tornare tra i primi 100. Il sorteggio l’ha messo di fronte al georgiano Basilashvili, reduce da un 2022 da incubo ma potenzialmente molto più forte della sua attuale classifica. Essendo il primo match dell’anno è difficile sbilanciarsi ma, complice la superficie, i bookmakers vedono favorito Basilashvili. Cecchinato ha vinto l’unico precedente, nel 2014 al Challenger di Genova.

Cecchinato e Basilashvili scenderanno in campo oggi, lunedì 2 gennaio, come secondo incontro di giornata a partire dalle ore 9.30 (al termine di Carballes Baena-Zapata Miralles). La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la partita tra Cecchinato e Basilashvili. Il nostro sito fornirà ai propri lettori news, aggiornamenti, highlights, approfondimenti e parole dei protagonisti per tutta la durata della manifestazione indiana.