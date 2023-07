Caso scherma ai Mondiali, il Cio esorta: “Trattate atleti ucraini e russi con la giusta sensibilità”

Il Comitato olimpico internazionale ha esortato le federazioni sportive a mostrare il giusto grado di sensibilità nella gestione delle gare in cui si affrontano atleti ucraini e russi, il tutto dopo la squalifica dell’ucraina Olha Kharlan ai Mondiali di scherma di Milano per non aver stretto la mano alla sfidante russa Anna Smirnova: “Riconosciamo i difficili conflitti interni che potrebbero avere gli atleti ucraini, alla luce dell’aggressione russa – ha spiegato un portavoce del Cio – Incoraggiamo le federazioni internazionali a gestire situazioni che coinvolgono ucraini e atleti neutrali russi con il necessario grado di sensibilità”.