Il Sassuolo vince sul Sudtirol 4-0: gol di Henrique, Erlic e doppietta di Defrel

Il Sassuolo vince sul Sudtirol per 4-0. La squadra dei neroverdi ha dominato la gara per tutti i novanta minuti, senza concedere spazio agli avversari. Il primo gol è arrivato al minuto 13 con Henrique, seguito poi da 2-0 per mano di Erlic al 25‘. Durante il secondo tempo poi, Defrel ha collezionato una doppietta che ha assicurato al Sassuolo la vittoria, segnando al 57‘ e al 84‘.

La partita inizia con una netta superiorità da parte del Sassuolo, che con un controllo palla quasi monopolizzato riesce a segnare il gol del vantaggio dopo appena 13 minuti grazie al piede di Henrique. Non c’è una reale possibilità per i sudtirolesi di riprendere il controllo della partita e la formazione si chiude momentaneamente in difesa per far fronte agli attacchi continui degli avversari. Il raddoppio del Sassuolo però non tarda ad arrivare, con Erlic che al 25‘ riesce a spezzare la linea difensiva e a mandare la palla in rete. Il 2-0 sembra riscuotere il Sudtirol, che sale in attacco, ma non trova i pali. Le squadre tornano dunque in spogliatoio con i neroverdi in vantaggio.

Nel secondo tempo il canovaccio è lo stesso e, se non per alcuni sprazzi del Sudtirol, la partita è amministrata dal Sassuolo. Al 57′ Defrel supera la difesa avversaria e segna il gol del 3-0, assicurandosi la vittoria senza più alcun dubbio. Gli ultimi quindici minuti in campo sono sfruttati da entrambe le panchine per inserire giovani leve e nuovi acquisti. Il risultato viene infine messo in cassaforte da Defrel al minuto 84 e la partita termina sul 4-0.