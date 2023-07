Mondiali scherma Milano 2023, consigliere Zelensky contro Smirnova: “Sostiene l’esercito russo”

Tramite il suo profilo Twitter, Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Zelensky, si è espresso in merito all’esclusione di Olga Kharlan dai Mondiali 2023 di scherma a Milano. L’atleta ucraina si è infatti rifiutata di stringere la mano alla russa Anna Smirnova al termine dell’incontro di primo turno di sciabola ed è stata punita con l’esclusione. L’uomo ha ovviamente mostrato vicinanza alla connazionale, ma soprattutto ha puntato il dito contro la Smirnova.

“Come si può vedere, la schermitrice russa ammira apertamente l’esercito di Mosca che sta uccidendo gli ucraini e distruggendo le nostre città. La Federazione Internazionale di scherma ha squalificato la rappresentante ucraina per non aver stretto la mano alla russa” ha scritto nel tweet il consigliere di Zelensky, postando una foto dell’atleta russa al fianco di un soldato e le dita in segno di vittoria. Podolyak ha poi concluso: “Non dovrebbe essere considerata una presa di posizione? I soldi russi non puzzano di sangue?“.