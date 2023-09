Caso Rubiales, ministro sport Spagna: “Dimissioni? Meno problemi se fossero arrivate prima”

Il ministro spagnolo per la Cultura e per lo Sport, Miquel Iceta, ha parlato delle dimissioni di Luis Rubiales da presidente della Federcalcio spagnola. Ecco le sue parole: “Una decisione attesa da moltissime persone, si sarebbero risparmiati alcuni problemi se fossero avvenute prima. Ha lanciato un’ondata inarrestabile di difesa dei diritti delle donne e di richieste di rispetto per le atlete”.