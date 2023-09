Basket, Team USA a Parigi 2024 con le stelle: LeBron James vuole esserci. Il ‘Re’ ha iniziato l’opera di reclutamento

Team USA dopo l’ennesima delusione Mondiale, che ha visto la squadra di Steve Kerr non riuscire a salire sul podio nelle Filippine, è pronto a presentarsi con i pezzi da novanta ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi. L’indiscrezione arriva da una fonte tra le più attendibili del panorama cestistico a stelle e strisce, ovvero Shams Charania di The Athletic. Secondo quest’ultimo, LeBron James vuole giocare i prossimi Giochi, in quella che il 39enne dei Los Angeles Lakers vede come una ‘Last Dance’ con la maglia della sua Nazionale. E James, due volte oro olimpico, avrebbe già iniziato a reclutare altre stelle: da Kevin Durant e Stephen Curry, passando per il suo compagno di squadra Anthony Davis.