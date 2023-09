Tiro a volo, Europei Osijek 2023: tre azzurri in finale nello skeet. Cassandro cerca il pass Olimpico

Tammaro Cassandro è in finale nella gara di skeet maschile ai Campionati Europei di tiro in corso a Osijek. L’azzurro ha ottenuto il miglior punteggio dopo i 125 piattelli di qualificazione, sbagliandone solo uno. Una grandissima prova dell’azzurro, che nel pomeriggio andrà a caccia di un pass Olimpico Nazione per l’Italia. Questo andrà al vincitore della gara. Gli altri finalisti sono il greco Chalkiadakis, il norvegese Watndal, l’ucraino Milchev, il britannico Brooker-Smith e il maltese Attard.

Nella prova femminile, in cui l’Italia si è già garantita entrambi i pass per Parigi 2024, sono due le azzurre che conquistano l’accesso nella finale a sei. Diana Bacosi e Martina Bartolomei hanno chiuso l’eliminatoria rispettivamente in terza e quarta posizione con 121/125 piattelli. Leader la slovacca Bartekova con 123, seguita dalla britannica Rutter con 122. In finale anche la tedesca Sissmer e l’altra slovacca Stibrava. Quattordicesima piazza per l’altra azzurra Simona Scocchetti, che ha terminato la prova con 117/125.